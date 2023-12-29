T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1304 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.

ADA NO : 1207

PARSEL NO : 12

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hasan Karahasanoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1207 ada 12 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1304 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/10/2023