T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1168 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 1206
PARSEL NO : 3
VASFI : Kargir dükkan
YÜZÖLÇÜMÜ : 69,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İRFAN USTA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1168 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023