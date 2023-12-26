İ L A N

T.C. SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/1297 Esas

Mahkememizde Samsun İli, İlkadım İlçesi, Cedit mah. 12402 ada, 1 parsel, 12404 ada, 1 parsel, 12404 ada, 3 parsel, 12405 ada, 1 parsel, 12406 ada, 1 parsel, 12406 ada, 2 parsel, 12406 ada, 3 parsel, 12407 ada, 1 parsel, 12408 ada, 1 parsel, 12413 ada, 1 parsel, 12414 ada, 1 parsel, 12415 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; 69223081708 T.C kimlik nolu Musa oğlu1969 doğumlu,Yaşar Karlıdağ'ınbildirilen adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kendisine duruşma günü tebliğ edilemeyen dahili davalı Yaşar Karlıdağ'a duruşmanın atılı bulunduğu 20/02/2024 günü saat09:15’da yapılacak duruşmaya katılabileceği gibi kendisini bir vekil ile de temsil ettirebilir, aksi taktirde duruşmaların yokluğunda sürdürüleceği ve karar verileceği, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra dahili davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.19/10/2023