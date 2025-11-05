Habertürk
        T.C. SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/360 Esas


        Davacı İş Bankası A.Ş. tarafından davalı Arslan Şen'e yönelik Tasarrufun İptali davasında bilirkişi raporunda; Samsun, Vezirköprü, Cumhuriyet Mahallesi 186 ada 46 parsel, 3 A Blok, 1.Kat, 3 nolu bağımsız bölümün güncel değerinin emsal karşılaştırma yöntemi ile 17/10/2022 tarihinde993.000 TL, 28/12/2022 tarihinde ise 1.068.900 TL olabileceğinin kanaatine dair davalı adına bilirkişi raporu sonucunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        T.K. 29. madde gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihten itibaren bilirkişi raporunu HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etme hakkınız bulunduğu, aksi taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtarı ilanen tebliğ olunur.

