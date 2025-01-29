İ L A N

T.C. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. HUKUK DAİRESİNDEN

Esas No : 2024/935

Karar no : 2024/700

Davalı : KERİM ÖZKAN

Mahkememizden verilen 11/12/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile ;

Davacılar Nermin Karakum ve Kemal Karakum tarafından Kerim Özkan aleyhine açılan Tenfiz-Tanıma davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere;

Davalının istinaf isteminin 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan harç, posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,

Kararın taraflara tebliğine,

HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, HMK 361. maddesi gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Kararın açık adresi tespit edilemeyen davalı Kerim Özkan'a gazetenin yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.