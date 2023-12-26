T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2023/1373 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesi 1204 ada 56 parsel ve üzerinde bulunan yapının kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Fatıma Öztekin ve Ömer Faruk Kuru ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememize 2023/1373 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023