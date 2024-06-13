T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 14.06.2024 - 00:00
T.C.
SANDIKLI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/138 Esas
Konu: İLAN METNİ
29/03/2024
İLAN
Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, AYŞE AĞIRMAN, AYŞE AKTAŞ, EŞE AĞIRMAN, HALİL İBRAHİM AĞIRMAN, HAMİDE ACAR, HİDAYET ACAR, HÜSEYİN ARMAĞAN, KEZİBAN KARAKOÇ, MEHMET ACAR, ÖMÜR AĞIRMAN, SAFİYE GÜR, SAMİ ACAR, UMMAHAN AKKUŞ, ÜLFET KIVAN, ÜMMÜ PALA, YETER BAŞTEPE, YUSUF ACAR, YUSUF AĞIRMAN, YÜKSEL ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle;
Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYŞE AĞIRMAN, AYŞE AKTAŞ, EŞE AĞIRMAN, HALİL İBRAHİM AĞIRMAN, HAMİDE ACAR, HİDAYET ACAR, HÜSEYİN ARMAĞAN, KEZİBAN KARAKOÇ, MEHMET ACAR, ÖMÜR AĞIRMAN, SAFİYE GÜR, SAMİ ACAR, UMMAHAN AKKUŞ, ÜLFET KIVAN, ÜMMÜ PALA, YETER BAŞTEPE, YUSUF ACAR, YUSUF AĞIRMAN, YÜKSEL ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; SANDIKLI İLÇESİ KARKIN KÖYÜ 111 ADA 179 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 508,42 METREKARELİK KISMININ KAMULAŞTIRILMASINA; KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMADIĞI VE DAVALILARAULAŞILAMADIĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE YUKARIDAESAS NUMARASI BELİRTİLEN DAVA AÇILMIŞTIR.
KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.
Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYŞE AĞIRMAN, AYŞE AKTAŞ, EŞE AĞIRMAN, HALİL İBRAHİM AĞIRMAN, HAMİDE ACAR, HİDAYET ACAR, HÜSEYİN ARMAĞAN, KEZİBAN KARAKOÇ, MEHMET ACAR, ÖMÜR AĞIRMAN, SAFİYE GÜR, SAMİ ACAR, UMMAHAN AKKUŞ, ÜLFET KIVAN, ÜMMÜ PALA, YETER BAŞTEPE, YUSUF ACAR, YUSUF AĞIRMAN, YÜKSEL ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; SANDIKLI İLÇESİ KARKIN KÖYÜ 111 ADA 179 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 508,42 METREKARELİK KISMININ KAMULAŞTIRILMASINA; KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMADIĞI VE DAVALILARAULAŞILAMADIĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE YUKARIDAESAS NUMARASI BELİRTİLEN DAVA AÇILMIŞTIR.
KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.