Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.06.2024 - 00:00
        T.C.
        SANDIKLI
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı :2024/138 Esas
        Konu: İLAN METNİ
        29/03/2024

        İLAN
        Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, AYŞE AĞIRMAN, AYŞE AKTAŞ, EŞE AĞIRMAN, HALİL İBRAHİM AĞIRMAN, HAMİDE ACAR, HİDAYET ACAR, HÜSEYİN ARMAĞAN, KEZİBAN KARAKOÇ, MEHMET ACAR, ÖMÜR AĞIRMAN, SAFİYE GÜR, SAMİ ACAR, UMMAHAN AKKUŞ, ÜLFET KIVAN, ÜMMÜ PALA, YETER BAŞTEPE, YUSUF ACAR, YUSUF AĞIRMAN, YÜKSEL ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle;
        Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYŞE AĞIRMAN, AYŞE AKTAŞ, EŞE AĞIRMAN, HALİL İBRAHİM AĞIRMAN, HAMİDE ACAR, HİDAYET ACAR, HÜSEYİN ARMAĞAN, KEZİBAN KARAKOÇ, MEHMET ACAR, ÖMÜR AĞIRMAN, SAFİYE GÜR, SAMİ ACAR, UMMAHAN AKKUŞ, ÜLFET KIVAN, ÜMMÜ PALA, YETER BAŞTEPE, YUSUF ACAR, YUSUF AĞIRMAN, YÜKSEL ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; SANDIKLI İLÇESİ KARKIN KÖYÜ 111 ADA 179 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 508,42 METREKARELİK KISMININ KAMULAŞTIRILMASINA; KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMADIĞI VE DAVALILARAULAŞILAMADIĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE YUKARIDAESAS NUMARASI BELİRTİLEN DAVA AÇILMIŞTIR.
        KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02048901