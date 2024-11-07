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        T.C. ŞANLIURFA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. ŞANLIURFA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/59 Esas


        Davacı Zeynep Atlı tarafından Nacime Kendir'e ait veraset ilamının verilmesini talep ettiği, davanın duruşma günü 15/01/2025 tarih ve 10:25'a bırakılmıştır.
        20096059348 TC kimlik numaralı Mersin ili Toroslar ilçesi, Demirtaş mah/köy, 10 Cilt, 561 Hane sıra no, 22 BSN sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Fatma kızı, 20/04/1940 dogumlu Nacime Kendir'in nüfusuna kayıtlı mirasçısı bulunmadığından, mirasçılar hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2024/59 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02116972