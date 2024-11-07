T.C. ŞANLIURFA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ŞANLIURFA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/59 Esas



Davacı Zeynep Atlı tarafından Nacime Kendir'e ait veraset ilamının verilmesini talep ettiği, davanın duruşma günü 15/01/2025 tarih ve 10:25'a bırakılmıştır.

20096059348 TC kimlik numaralı Mersin ili Toroslar ilçesi, Demirtaş mah/köy, 10 Cilt, 561 Hane sıra no, 22 BSN sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Fatma kızı, 20/04/1940 dogumlu Nacime Kendir'in nüfusuna kayıtlı mirasçısı bulunmadığından, mirasçılar hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2024/59 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.