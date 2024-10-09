T.C.

ŞANLIURFA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/4446 Esas

23/07/2024

İLAN



Davacı , VEDAT YAZAR ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

TMK.nun 713/4. maddesi gereğince dava konusu Karaköprü ilçesi,Büyükördek mahallesi N41-A-15-A pafta numaralı 363831,36metrekareye kaintaşınmaz ile uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.