Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/417 Esas

        DAVALI: OSMAN BALKAYA-146*****500

        Dava dilekçesinde belirtilen ve uyap sisteminde bulunan adreslere tebligat yapılamamış olması, adres araştırmalarından da netice alınamaması sonucunda duruşma günü olan 14/05/2025 günü saat 10:00'da diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, işbu ilanın tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104730