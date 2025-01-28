T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/157 Esas

DAVALILAR : 1- SALİHA ARAPOĞLU Serenli Köyü Savur/ MARDİN



Davacı BOTAŞ tarafından açılan davada tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinde özetle; Davacı, dava konusu Mardin İli Savur İlçesi Serenli Mah. 107 ada 32 parsel numaralı taşınmazın doğalgaz boru hattı güzergahında kalması sebebiyle kamulaştırılmasına karar verildiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu m.27 gereği acele kamulaştırma ile el konulduğu, dava konusu taşınmazda kamulaştırılmasına karar verilen 2.480,23 m²'lik daimi irtifak hakkı ve 369,66 m²'lik geçici irtifak hakkı bedelinin (inşaat süresince 2 yıl üzerinden) tespitiyle daimi irtifak hakkının idare adına tesciline karar verilmesini dava etmiştir.

BAM kararında davalı Saliha Arapoğlu'na daha önce usulüne uygun tebligat yapılmadan yargılama yapıldığı ve gerekçeli kararın usulsuz şekilde Tebligat Kanunu m.35'e göre tebliğ edildiği, parsel sorgu sistemi kayıtlarında 09.03.2021 tarihinde ifraz çalışmaları ile taşınmazın 107 ada 91 ve 92 parsel olarak davalılar adına tescil edildiği, infazda tereddüt oluşmaması için taşınmazın son tapu kaydı ile yeni kadastro krokisi getirtilip, taşınmazın yeni parsel numarası göre kroki üzerinde gösterilmesi için fen bilirkişisinden ek rapor alınması, taşınmazın yüzölçümünde değişiklik varsa kamulaştırma bedelinin yeni yüzölçümü üzerinden hesaplanması, hükmün yeni parsel üzerinden kurulması, 4646 sayılı Kanun m.12/A gereği kullanma hakkının davacı idareye ait olduğu belirtilerek daimi irtifak hakkına konu bölümün hazine adına tapuya tescil edilmesi gerektiği sebepleri ile kararının kaldırılmasına, yargılamanın yeniden yapılması karar verilmiştir.

Kaldırma kararı sonrasında alınan, Fen bilirkişi raporunda; dava konusu serenli mh. 107 ada 91-92( eski 32 parsel) parsellerin içinden toplam 2.480,23 m² irtifak hakkı 369,67 m² ise geçici irtifak hakkı geçirildiği 91 parselin yol, 92 parselin tarla niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Ziraat ve GDU bilirkişilerinin sunduğu raporda; taşınmaz üzerinden geçecek Botaş'ın doğalgaz boru hattından dolayı taşınmazın değer kaybının 10.368,91-TL olarak tespit etmiştir.

Durusma Günü:13/03/2025 günü saat:09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK m.147/2 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.