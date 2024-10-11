Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Selçuk İlçe, İSABEY Mahalle/Köy, 200 Ada, 60 Parsel, İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Maha ...

Adresi : İzmir İli Selçuk İlçesi İsabey Mahallesi 200 Ada 60 Parsel Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 12.999,79 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.551.894,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:09

09/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.