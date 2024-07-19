T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/244 Esas



DAVACI: HAYRİYE KARABULUT-26467173040 - Zümrütova Mah. Sinanoğlu Cad. No:43 İç

Kapı No:6 Muratpaşa/ ANTALYA



DAVALILAR :

1- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - [35133-13314-60416] UETS

2- SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - Merkez Mah. Atatürk Cd., 07500 Serik/ ANTALYA

3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI [35344-24436-52573] UETS



Dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Mahallesi 429 ada 1Parsel sayılı taşınmazın

T.M.K.'nın 713/4 maddesi gereğince, taşınmazın bulunduğu Gebiz mahallesi 429 ada 1 parsel sayılı taşınmazın çevresi ve Serik ilçe sınırları içerisinde ilgililerin davadan haberdar olmasının sağlanması amacıyla, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.27/06/2024