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        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.07.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/244 Esas


        DAVACI: HAYRİYE KARABULUT-26467173040 - Zümrütova Mah. Sinanoğlu Cad. No:43 İç
        Kapı No:6 Muratpaşa/ ANTALYA


        DAVALILAR :

        1- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - [35133-13314-60416] UETS
        2- SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - Merkez Mah. Atatürk Cd., 07500 Serik/ ANTALYA
        3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI [35344-24436-52573] UETS


        Dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Mahallesi 429 ada 1Parsel sayılı taşınmazın
        T.M.K.'nın 713/4 maddesi gereğince, taşınmazın bulunduğu Gebiz mahallesi 429 ada 1 parsel sayılı taşınmazın çevresi ve Serik ilçe sınırları içerisinde ilgililerin davadan haberdar olmasının sağlanması amacıyla, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.27/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02064004