İ L A N

T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/183 Esas



DAVALI : KADİR ERÜNSAL Yenişehir Mahallesi 2700 Sk. No:4 Sultangazi / İSTANBUL



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olupduruşma gününde hazır bulunmamanız nedeni ile yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/09/2024 günü saat: 13:35'de duruşma yapılacak olup HMK 147/2 maddesi uyarınca "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahmede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği" hususları ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.