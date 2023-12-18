Örnek No:55*

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

2022/305 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/305 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 93 Parsel, Şile merkezden yaklaşık 26/28 km mesafede doğu yönde Kurfallı mahallesinde yerleşik alanı dışında ve doğu yönünde kalmaktadır. Parselin bulunduğu bölge gelişme alanındadır. Bu alanda kısmen elektrik ve alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Bir kısmında ise herhangi bir yol bağlantısı, alt yapı hizmetleri, elektirik, içme suyu ve doğalgaz, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Bulundukları yerlerde yer yer tek katlı demontabl tipte hafif inşaat malzemeleri ile bağ evi, baraks, depo gibi küçük ölçülerde münferit konaklamalar vardır. Tamamının bulunduğu bölge, toprak yapısı açısından killi-tınlı ve kumlu, tarım toprağı özelliklerinde, tarım yapılabilir niteliktedir. Tarla vasıflıdır. tamamının hali haır durumunda üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. Parselde yer yer çalı türü yabani yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. İmar planında belirtildiği gibidir.Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. .Borçlunun hissesine düşen 116,11 m2 dir.

Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 93 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 580,56 m2

Arsa Payı : 1/5

İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KESMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.

Kıymeti : 58.056,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 81 Parsel, Şile merkezden yaklaşık 26/28 km mesafede doğu yönde Kurfallı mahallesinde yerleşik alanı dışında ve doğu yönünde kalmaktadır. Parselin bulunduğu bölge gelişme alanındadır. Bu alanda kısmen elektrik ve alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Bir kısmında ise herhangi bir yol bağlantısı, alt yapı hizmetleri, elektirik, içme suyu ve doğalgaz, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Bulundukları yerlerde yer yer tek katlı demontabl tipte hafif inşaat malzemeleri ile bağ evi, baraks, depo gibi küçük ölçülerde münferit konaklamalar vardır. Tamamının bulunduğu bölge, toprak yapısı açısından killi-tınlı ve kumlu, tarım toprağı özelliklerinde, tarım yapılabilir niteliktedir. Tarla vasıflıdır. tamamının hali haır durumunda üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. Parselde yer yer çalı türü yabani yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. İmar planında belirtildiği gibidir.Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlunun hissesine düşen 190,17 m2 dir.

Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 81 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 950,87 m2

Arsa Payı : 1/5

İmar Durumu : , İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.

Kıymeti : 95.087,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:55

18/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.