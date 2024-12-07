Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 08.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2024/12 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçe, KARABEYLİ Mahalle/Köy, Mezarlıkaltı Mevkii, 2301 Ada, 71 Parsel, Sayılı Bahçe Şile / İSTANBUL
        Yüzölçümü : 161,15 m2
        İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
        21/06/2022 tarih ve E-6370 sayılı İmar durumu yazılarında dava konusu parsellerin imar durumu için
        17/01/2014 tastik tarihli, Karabeyli Mahallesi, 1/1000 ölçekli İmar Planlarında;
        2301 Ada 71 Parsel: Kısmen kamudan ihdas edilecek alan, kısmen de E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda
        iki kat konut alanında kalmaktadır.
        Kıymeti : 645.450,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 11:50

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçe, KARABEYLİ Mahalle/Köy, Körarkası Mevkii, 2306 Ada, 16 Parsel, 1.358,83.M2 Tarla Şile / İSTANBUL
        Yüzölçümü : 1.358,83 m2
        İmar Durumu :Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
        21/06/2022 tarih ve E-6370 sayılı İmar durumu yazılarında dava konusu parsellerin imar durumu için
        17/01/2014 tastik tarihli, Karabeyli Mahallesi, 1/1000 ölçekli İmar Planlarında;
        2306 Ada, 16 parsel kısmen imar yolunda, kısmen de E=0,35 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat konut
        alanında kalmaktadır.
        Kıymeti : 8.152.980,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 12:25
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 12:25
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:25
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:25

        06/12/2024

        İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02136604