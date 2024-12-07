Örnek No:55*

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçe, KARABEYLİ Mahalle/Köy, Mezarlıkaltı Mevkii, 2301 Ada, 71 Parsel, Sayılı Bahçe Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 161,15 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

21/06/2022 tarih ve E-6370 sayılı İmar durumu yazılarında dava konusu parsellerin imar durumu için

17/01/2014 tastik tarihli, Karabeyli Mahallesi, 1/1000 ölçekli İmar Planlarında;

2301 Ada 71 Parsel: Kısmen kamudan ihdas edilecek alan, kısmen de E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda

iki kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 645.450,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 11:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçe, KARABEYLİ Mahalle/Köy, Körarkası Mevkii, 2306 Ada, 16 Parsel, 1.358,83.M2 Tarla Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.358,83 m2

İmar Durumu :Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

21/06/2022 tarih ve E-6370 sayılı İmar durumu yazılarında dava konusu parsellerin imar durumu için

17/01/2014 tastik tarihli, Karabeyli Mahallesi, 1/1000 ölçekli İmar Planlarında;

2306 Ada, 16 parsel kısmen imar yolunda, kısmen de E=0,35 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat konut

alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.152.980,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:25

06/12/2024

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.