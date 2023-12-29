Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/247 Esas
        KARAR NO : 2023/242


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.h.2, 116/4 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 3 YIL 4 AY HAPİS, 7 YIL 6 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Redcep Alı ve Sharbany kızı, 30/04/1984 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ZULFIYA ALIYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000' in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959275
        Şurada Paylaş!