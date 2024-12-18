T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/526 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi



MEVKİİ : Küçükdere Mevkii

ADA NO : 171

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- ADİLE ATAK

2- ALİ ŞEVİK

3- AYDAN TOMRUK

4- AYFER ÜNVER

5- AYŞE ALBAYRAK

6- BERKAN ATAK

7- BERNA ERENÇ

8- BİNNUR ÇETİN

9- CÜNEYT ATAK

10- ÇİSEM KAYACIK

11- ELİF ATAK

12- HASAN ATAK

13- HASAN KURT

14- İSMAİL ATAK

15- İSMAİL KURT

16- KADRİ BIYIKLI

17- KADRİYE BIYIKLI

18- KANİYE ATAK

19- MEHMET BIYIKLI

20- MİRAY ATAK ASLI

21- MÜJGEN ATAK

22- NERGİS ATAK

23- NUSRET DEVECİ

24- ÖMER ATAK

25- ÖNDER ATAK

26- ÖZDER ATAK

27- RECEP BIYIKLI

28- SAMET ATAK

29- SAMİYE KURT

30- SENEM KURT

31- SİNEM KURT

32-FATMA ATAK

33-ÖNER ATAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/526 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 06/01/2025 günü saat 14:30'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.