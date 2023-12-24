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        T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N
        DOSYA NO : 2021/645 Esas
        KARAR NO : 2023/262
        Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/04/2023 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cemil ve Güllüzar oğlu, 23/04/1975 doğumlu, Ağrı, Eleşkirt, Yelkesen mah/köy nüfusuna kayıtlı EROL ÇAÇAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956006
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