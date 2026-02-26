T.C.

SİMAV

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/28 Esas Konu : İlanen tebligat

İLAN



Mahkememizin 2024/28 Esas sayılı dosyasında Davalı Aşkın Çelik'in adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Mahkememizin 2024/28 Esas 2025/221 Karar sayılı ilamı ve Davacı tarafından sunulan 15/09/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi, TK 28. Maddesi ve devamı maddeleri uyarınca 31.......56 T.C kimlik numaralı Davalı Aşkın Çelik'e iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.