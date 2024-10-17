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        T.C. ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.10.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2024/329 Esas


        Davacı , YASİR İSMAİL İŞÇİ ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ŞIRNAK DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Şırnak İli, Merkez İlçesi İlçesi, Bağpınar Köyü 138/16 nolu parsel sayılı taşınmazda koordinatları Doğu 138/16 ,Batı 140/1 ile 144/1 arası, Güney: Boşluk ve Kuzey yönünden 138/11 arasında kalan davaya itirazları olanların ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun K.713/4 Md.gereğince İLANEN tebliğ olunur.15/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02105679