T.C. ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/329 Esas



Davacı , YASİR İSMAİL İŞÇİ ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ŞIRNAK DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Şırnak İli, Merkez İlçesi İlçesi, Bağpınar Köyü 138/16 nolu parsel sayılı taşınmazda koordinatları Doğu 138/16 ,Batı 140/1 ile 144/1 arası, Güney: Boşluk ve Kuzey yönünden 138/11 arasında kalan davaya itirazları olanların ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun K.713/4 Md.gereğince İLANEN tebliğ olunur.15/10/2024