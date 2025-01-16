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        T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        ESAS NO :2024/273

        13/01/2025


        Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;
        Mahkememizin 2024/273 Esas sayılı dosyasında Ekrem ÜSTEK'in yaklaşık 2016 yılından bu yana kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Cumhuriyet mah. nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Asya oğlu 01/08/1967 doğumlu T.C.31862437284 nolu Ekrem ÜSTEK'i bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156949