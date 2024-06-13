T.C. SİVEREK AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. SİVEREK AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/171 Esas



DAVALI : ÇETİN DEMİRTAŞ . Acıkuyu Türkiye 63500 Akçakale/ ŞANLIURFA



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/06/2024 günü saat: 10:00'da ; "HMK.186 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur. " hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.