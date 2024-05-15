T.C.

SÖKE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN



DOSYA NO :2023/111 Esas

KARAR NO :2023/576 Karar

14/05/2024

Hırsızlık suçundan, 5237 sayılı TCK'nun 37/1 delaleti ile 141/1 maddesi maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), CEZANIN İNFAZINDAN SONRABAŞLAMAK ÜZERE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA(TCK 58/6) cezası ile cezalandırılan Tahir ve Emine oğlu 07/06/1969doğumlu, Hatay ili İskenderun ilçesi Cumhuriyet köy/mh. nüfusuna kayıtlı RAMAZAN GÜNEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde50000üzerindeyayın yapan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/05/2024

Gülten YALÇINKAY GÜVEN Yazı İşleri Müdürü 50701 Arif TEKELER Hakim 194725