T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1112 Esas



Rize ili, Pazar ilçesi, Yücepazar mah/köy, Cilt No:64, Hane No:53, Birey Sıra No:44'de nüfusa kayıtlı, Hikmet ve Keziban'dan olma, 25/04/1951 Pazar doğumlu, 14/11/2020 tarihinde vefat eden, 19547648408 TC kimlik numaralı Basre ULUĞ terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddei gereğince I ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri İle birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin Süreyi geçitmiş sayılacakları, alacak İle borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur.