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        T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.09.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/94 Esas

        02/09/2024

        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA YAVUZUS gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/09/2024

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 27524510488

        ADI SOYADI : MUSTAFA YAVUZUS
        BABA ADI : MEHMET
        ANA ADI : İSLİM
        DOĞUM TARİHİ : 01/01/1977
        DOĞUM YERİ : SURUÇ
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET EMİN YAVUZUS gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/09/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 27506511052
        ADI SOYADI : MEHMET EMİN YAVUZUS
        BABA ADI : MEHMET
        ANA ADI : İSLİM
        DOĞUM TARİHİ : 30/04/1986
        DOĞUM YERİ : SURUÇ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02090751