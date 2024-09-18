T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/94 Esas
02/09/2024
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA YAVUZUS gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/09/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 27524510488
ADI SOYADI : MUSTAFA YAVUZUS
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : İSLİM
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1977
DOĞUM YERİ : SURUÇ
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET EMİN YAVUZUS gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/09/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 27506511052
ADI SOYADI : MEHMET EMİN YAVUZUS
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : İSLİM
DOĞUM TARİHİ : 30/04/1986
DOĞUM YERİ : SURUÇ