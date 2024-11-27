İ L A N



T.C. SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/88 Esas

Konu : ilan

20/11/2024

ŞAHİN BALDEMİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP TC KİMLİK NO : 35596000424

ADI SOYADI : NAZİF AKALIN

BABA ADI : AKİF

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 05/07/1923

DOĞUM YERİ : BALIKESİR

İKAMETGAH ADRESİ : BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ KURUCAOLUK KÖYÜ