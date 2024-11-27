T.C. SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/88 Esas
Konu : ilan
20/11/2024
ŞAHİN BALDEMİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 35596000424
ADI SOYADI : NAZİF AKALIN
BABA ADI : AKİF
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 05/07/1923
DOĞUM YERİ : BALIKESİR
İKAMETGAH ADRESİ : BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ KURUCAOLUK KÖYÜ