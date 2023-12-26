T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

(Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/09/2016 tarih ve 83698686-752.01.01 sayılı Bakanlık Oluru kararıyla kamu yararı kararı verilmiş olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca;

1-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve söz konusu davaların açılması halinde husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

2-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahipleri adına Taşova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

4- Konuya, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, taşınmazların köyü/mahallesi, ada parsel numarasının aşağıda yazılı şekilde olduğu,

5-Aşağıdaki listede kayıtlı dava dosyalarının duruşma gününün 30 OCAK 2024 günü olduğu,

Dava konusu edilen;

1-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/328 Esas Taşova Boraboy 202 ada 79 parsel

2-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/330 Esas Taşova Çaydibi 118 ada 50 parsel

3-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya NO: 2023/332 Esas Taşova Çaydibi 118 ada 43 parsel

4-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/334 Esas Taşova Mercimek 109 ada 34 parsel

5-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/336 Esas Taşova Boraboy 292 ada 29 parsel

6-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/338 Esas Taşova Çaydibi 125 ada 56 parsel

7-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/340 Esas Taşova Destek 103 ada 35 parsel

8-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/342 Esas Taşova Çaydibi 119 ada 264 parsel

9-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/344 Esas Taşova Çaydibi 117 ada 5 parsel

10-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/346 Esas Taşova Mercimek 131 ada 20 parsel

11-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/348 Esas Taşova Mercimek 117 ada 593 parsel

12-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/350 Esas Taşova Mercimek 109 ada 32 parsel

13-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/352 Esas Taşova Mercimek 117 ada 553 parsel

14-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/354 Esas Taşova Boraboy 300 ada 10 parsel

15-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/356 Esas Taşova Destek 122 ada 33 parsel

16-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/358 Esas Taşova Destek 103 ada 51 parsel

17-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/360 Esas Taşova Çaydibi 118 ada 34 parsel

18-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/362 Esas Taşova Destek 104 ada 16 parsel

19-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/364 Esas Taşova Boraboy 298 ada 44 parsel

20-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/366 Esas Taşova Boraboy 301 ada 150 parsel

21-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/368 Esas Taşova Çaydibi 125 ada 70 parsel

22-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/370 Esas Taşova Çaydibi 118 ada 54 parsel

23-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/372 Esas Taşova Boraboy 256 ada 399 parsel

24-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/374 Esas Taşova Mercimek 125 ada 24 parsel

25-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/376 Esas Taşova Mercimek 134 ada 127 parsel

26-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/378 Esas Taşova Boraboy 202 ada 92 parsel

27-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/380 Esas Taşova Boraboy 292 ada 31 parsel

28-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/382 Esas Taşova Çaydibi 113 ada 84 parsel

29-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/384 Esas Taşova Boraboy 256 ada 150 parsel

30-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/386 Esas Taşova Boraboy 300 ada 16 parsel

31-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/388 Esas Taşova Çaydibi 129 ada 30 parsel

32-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/390 Esas Taşova Mercimek 132 ada 32 parsel

33-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/392 Esas Taşova Çaydibi 119 ada 267 parsel

34-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/394 Esas Taşova Boraboy 305 ada 28parsel

35-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/396 Esas Taşova Boraboy 256 ada 401parsel

36-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/398 Esas Taşova Destek 122 ada 34 parsel

37- Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/400 Esas Taşova Çaydibi 128 ada 17parsel

38-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/402 Esas Taşova Mercimek 124 ada 76 parsel

39-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/404 Esas Taşova Boraboy 240 ada 12parsel

40-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/406 Esas Taşova Çaydibi 118 ada 56parsel