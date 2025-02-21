Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.02.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/1327 Esas
        Davalı: Volkan Hışır (T.C.N.: 124*****106) 380 RUE ANTOİNE-PLAMONDON LAVAL, QCH7L 5K6 MONTREAL/KANADA


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
        Belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Belirlenen 28.05.2025 günü duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 150. maddesi uyarınca duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu,
        Dosyaya ibraz edilen 17.01.2024 tarihli bilirkişi raporuna HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,
        Bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 ve devam maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur.05/02/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02177379