İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/765 Esas 04/01/2024

Konu : 1. İLAN

HAZİNE. ile MELAHAT KAYYIMI TEKİRDAĞ ÇEVRE, ŞEHİRCLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mah, Sazlıdere Mevki1326 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 494/2966 hisse maliki olarak görünen Melahat isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mah, Sazlıdere Mevki 1326 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 494/2966 hisse maliki olarak görünen Melahat isimli Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 04/01/2024