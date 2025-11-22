Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 23.11.2025 - 00:00
        T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

        https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/Bildirim/MedyaGoster?rid=21515
        RUMEX KATLANABİLİR MASA

        TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

        • TS EN 581-1, TS EN 581-3 kapsamında test edildiğinde masa altında keskin kenarlar ve köşelerin mevcut olduğu, masa altında 7 mm ile 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru bulunduğu tespit edilmiştir.

        RİSK

        • Kesikler, Yaralanmalar

        UYGULANAN YAPTIRIM

        • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 13.05.2025 tarihli ve 109141581 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
        • Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
        • Ürüne ilişkin duyuru yapılması
        • Düzeltici önlem planının sunulması
        • İdari para cezası

        uygulanmasına karar verilmiştir.

        • Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025050012

        TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

        • Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
        1. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
        2. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
        3. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

        arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

        • Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

        İLETİŞİM BİLGİLERİ

        • Firma Unvanı : Arslan Plastik Ürünleri İml. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
        • Firma Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:67 Melikgazi / Kayseri
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02340228