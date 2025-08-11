T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI





CAN TOP ŞİŞİRİLEBİLİR ZIP ZIP TOP (BSZ-60)/OYUNCAK



TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Ürün Üzerinde Bulunan Tıpa Küçük Parça Oluşturmaktadır.

Fitalat Miktarı Limitlerine Aykırılık.

RİSK

Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

Kimyasal

Sağlık Riski (Diğer)

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 03.01.2025 tarihli ve 104687341 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr -2025010002

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : Burak Sport Oyuncak Hırdavat Ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.

Firma Adresi : Mahmutbey Mah. 2447.Sk. No:86 34218 Bağcılar/İSTANBUL

Firma Telefon Numarası : 0212 659 02 78

Firma E-posta Adresi : buraksport@hotmail.com