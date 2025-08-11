Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 12.08.2025 - 00:00

        T.C. TİCARET BAKANLIĞI
        TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI


        CAN TOP ŞİŞİRİLEBİLİR ZIP ZIP TOP (BSZ-60)/OYUNCAK


        TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

        • Ürün Üzerinde Bulunan Tıpa Küçük Parça Oluşturmaktadır.
        • Fitalat Miktarı Limitlerine Aykırılık.

        RİSK

        • Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)
        • Kimyasal
        • Sağlık Riski (Diğer)

        UYGULANAN YAPTIRIM

        • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 03.01.2025 tarihli ve 104687341 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
        • Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
        • Ürüne ilişkin duyuru yapılması
        • Düzeltici önlem planının sunulması
        • İdari para cezası

        uygulanmasına karar verilmiştir.

        • Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr -2025010002

        TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

        • Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
        1. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
        2. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
        3. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

        arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

        • Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

        İLETİŞİM BİLGİLERİ

        • Firma Ünvanı : Burak Sport Oyuncak Hırdavat Ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.
        • Firma Adresi : Mahmutbey Mah. 2447.Sk. No:86 34218 Bağcılar/İSTANBUL
        • Firma Telefon Numarası : 0212 659 02 78
        • Firma E-posta Adresi : buraksport@hotmail.com
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02253359