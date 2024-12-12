T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2021/489 Esas

DAVALILAR : 1-AYŞE GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

2- NURİYE GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

3- FATMA GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

4- FİKRİYE GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

5- İSMET GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

6- HÜSEYİN GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

7- GÜLİZAR GÜR - TC: 30109952290 Gökçen Mah. Tire/ İZMİR

8- ŞERİFE GÜR Gökçen Mah. Tire/ İZMİR



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı iki hafta kesin sürde içerisinde cevap vermeniz, vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olduğu durumlarda iki hafta süre içinde mahkemeye başvurulması halinde iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebileceğinin ihtarı ile Durusma Günü: 07/05/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, işbu ilan metni Dava dilekçesi, Tensip zaptı, Öninceleme Duruşması Hazırlık Tutanağı Tensibi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24/10/2025