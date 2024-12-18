T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/58 Esas

DAVALI : ÇAĞATAY BAŞAR Atatürk Mahallesi 8930/1 Sokak No:6/2 İç Kapı No:32Çiğli/ İZMİR



Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma hazırlık tutanağı tensibi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/02/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H..M.K.'nun 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, işbu ilan metni Öninceleme Duruşması Hazırlık Tutanağı Tensibi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.