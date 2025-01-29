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        T.C. TORBALI (1.SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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        Giriş: 30.01.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        TORBALI
        (1.SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/14 Ort. Gid. Satış

        Davacı Fahrettin Küçük tarafından davalılar Sertan Küçük ve diğerleri aleyhine 35 TFV 78 plaka sayılı araç üzerindeki ortaklığının giderilmesi talepli davanın kabulü ile dosyanın Torbalı 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna gönderildiği, satış memurluğunca yapılan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun hissedar Sertan Küçük adına tebliğ çıkartıldığı ancak bilirkişi raporu ekli davetiyenin tebliğ edilemediği anlaşılmakla, kıymet takdiri aşamasında alınan 26/09/2024 tarihli bilirkişi raporu ile özetle, 35 TFV 78 plaka sayılı kapalı camlı kamyonet vasfında 2004 model Opel Combo marka aracın değerinin 150.000,00 TL olduğu görüş ve kanaatinde olduklarını bildirmişlerdir.Bilirkişi raporu yukarıda özetlenmiş olup, "HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ihtar ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02164591