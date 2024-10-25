T.C.

TORBALI

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E-2024/335-Ceza Dava Dosyası

23.10.2024



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Nafi ve Zühra kızı, 1981 doğumlu FATMA İRDEM hakkında mahkememizin 2024/335 Esas - 2024/20 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

07/06/2022 tarhinde katılan Mehmet Hanifi KAYA'ya karşı işlemiş olduğu güveni kötüye kullanma suçundan 6 ay hapis ve 100,00.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.53 md.uyarınca hak yoksunluğuna, TCK 58/6 maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur.