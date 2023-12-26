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T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1574 Esas10/11/2023 Konu : Osman ŞendaşerTalep eden Ayşe Taşpınar vekili Av.Osman Yıldırım tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;

Talep eden vekili müvekkilinin kardeşi Osman Şendaşer'in 2002 yılında akıl hastalığı sebebiyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışının yapıldığını, sonrasında tedavisinin bittiği gerekçesiyle taburcu edildiğini, bir daha kendisinden haber alınamadığını, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadıklarını OSMAN ŞENDAŞER hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

OSMAN ŞENDAŞER'in gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 31741900274

ADI SOYADI : OSMAN ŞENDAŞER

BABA ADI : İSMAİL

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 20/02/1950

DOĞUM YERİ : PANCAR

İKAMETGAH ADRESİ : Pancar Mah. Fatih II. Mehmed Cad. No:140Torbalı/ İZMİR