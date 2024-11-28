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        T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.11.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/119 Esas
        DAVALI : NARGIZA DALIMOVA- 1976 doğumlu -Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu


        Davacı Göksal Uzun ile davalı Nargıza Dalımova arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan yargılamasında; belirlenen 12/02/2025 günü saat 09.05'te yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129662