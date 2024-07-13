İ L A N

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/302 Esas

Konu :TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı

08/07/2024

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, Güleç Kuyusu mevkii, 137 ada 41 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Mehmet: Süleyman oğlu isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1093 Esas, 2013/40 Karar sayılı, 12/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Mehmet: Süleyman oğlu isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2024/302 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Mehmet: Süleyman oğlu isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 08/07/2024

GAİP

MEHMET: SÜLEYMAN OĞLU