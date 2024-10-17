T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/164-163-162-161 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı İdare TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 5181 - 5182 - 5183 -5184 - 5185 - 5186 - 5187 -5188 5189 - 5190 - 5191 -5192 -5193 - 5194 - 5195 - 5196 -5197 - 5198parsel sayılı, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Yaraşlı Mahallesi, 209 ada 1 parsel210 ada 1 parsel 211 ada 1 parsel 212 ada 1 parsel,213 ada 1 parseli214 ada 1 parsel,215 ada 1 parsel,216 ada 1 parsel,217 ada 1 parsel,218 ada 1 parsel,219 ada 1 parsel,220 ada 1 parsel, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Gökkaya Mahallesi, 2952 parselin, 2953 parselin, 2954 parselin, 2955 parselin, 2956 parselin, 2957 parselin, 2958 parselin, 2959 parselin,2960 parsel ve Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Alahıdır Mahallesi, 1230-1231-1232 Parsel sayılı olan taşınmazlar hakkında 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Davacı İdarenin 12/122 Sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırma işlemine başlama kararına istinaden taşınmazın Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi alanında kalması nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiği,Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası yada adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;

Açılacak davalarda husumettin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

Kamulaştırma kanununda öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.