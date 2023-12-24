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        T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/717 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü
        ADA NO : 131
        PARSEL NUMARASI
        ve YÜZÖLÇÜMÜ : 3 parsel (4.390,72 m2)
        MALİKLERİN
        ADI VE SOYADI :

        1. Atiye YILMAZ
        2. Ayten ÖÇAL
        3. Emine ÖZNAR
        4. Ertuğrul ÖÇAL
        5. Fadime ÖRNEK
        6. Fatma YILMAZ
        7. Hasibe ÜNVER
        8. Hüseyin YILMAZ
        9. Kevser YILMAZ
        10. Mehmet Murat YILMAZ
        11. Mehtap ÖZTÜRK
        12. Mesut ÖZ
        13. Mustafa YILMAZ
        14. Nihat YILMAZ
        15. Rukiye ASLAN

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü 131 ada 3 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (4.390,72 m2) tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planı gereği yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapudan yol olarak terkini için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/717 Esas sayısında dava açılmıştır.
        1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.
        2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
        3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955649
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