T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/719 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü

ADA NO : 208

PARSEL NUMARALARI

ve YÜZÖLÇÜMLERİ : 13 parsel (2.101,88 m2), 6 parsel (2.248,04 m2)

MALİK

ADI VE SOYADI : Zeynep UTKUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü 208 ada 13 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (2.101,88 m2) tamamının, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü 208 ada 6 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (2.248,04 m2) tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planı gereği yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapudan yol olarak terkinleri için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/719 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.

2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023