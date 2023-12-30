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        T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/714 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 208
        PARSEL NO : 15
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ : 154,13 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatih Beton Taahhüt Maden Nakliye İnş. Malzemeleri Tic. Ve San. Ltd. Şti.
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 208 ada, 15 parselde kain, 154,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planının TCK:9 sıra numarasıyla yol yapılmak suretiyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/714 Esas sayısında dava açılmıştır.
        1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.
        2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
        3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961230
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