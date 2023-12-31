T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/712 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 105
PARSEL NO : 85
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 14,41 m2
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : 1-MUHSİN ASLAN
2-SEBİHA GÜVENSOY
3-HATİCE GÜLSOY
4-SEMİHA KONUK
5- MÜNEVVER SELÇUK
6-FATMET ERARSLAN
7-FATİH ASLAN
8-HÜSNÜ ASLAN
9-ŞÜKRAN DÜZGÜN
10- MEDİHA AKYOL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada, 85 parselde kain, 14,41 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planının TCK:9 sıra numarasıyla yol yapılmak suretiyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/712 Esas sayısında dava açılmıştır.
1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.
2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/12/2023