Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.07.2024 - 00:00
        T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        ESAS NO : 2023/101 Esas

        Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Bartın ili, Ulus ilçesi, Ulukaya köyünde bulunan bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz hakkında TMK 713/4 maddesi uyarınca çıkarılan ilandır.

        Davacı Davalı Dava
        HAKKI ÖNDER HAZİNEİ İZAFETEN ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

        Bartın ili, Ulus ilçesi, Ulukaya köyünde bulunan bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02052811