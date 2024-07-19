T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2023/101 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Bartın ili, Ulus ilçesi, Ulukaya köyünde bulunan bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz hakkında TMK 713/4 maddesi uyarınca çıkarılan ilandır.
|Davacı
|Davalı
|Dava
|HAKKI ÖNDER
|HAZİNEİ İZAFETEN ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Bartın ili, Ulus ilçesi, Ulukaya köyünde bulunan bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.