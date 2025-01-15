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        T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 16.01.2025 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        UŞAK
        2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/10 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

        "Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesi2412 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 1.435,26 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde 30-40 yıllık, 126,00 m2 oturum alanlı, zemin katı dükkan, birinci katı mesken olan, zemin üzeri tek katlı yapı bulunmaktadır.
        İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizamda sekiz kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
        Kıymeti : 10.931.080,13 TL
        KDV Oranı : İhale Bedelinin %10,25'ine %20 Oranında KDV, %89,75'ine %10 Oranında KDV Uygulanacaktır.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:01
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        Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:01
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:01
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        Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:01

        14/01/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156736