T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/764 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU



MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 141

PARSEL NO : 17

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : ENVER ERBAKIŞ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : kamulaştırma (bedel tespit ve tescil)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/764 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/12/2023