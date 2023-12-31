T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/766 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU
MEVKİİ : ÇALIMLI MAHALLESİ
PAFTA NO : -
ADA NO : 110
PARSEL NO : 26
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.486,22 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ASKER ERDOĞMUŞ (51421109834)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/766 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2023