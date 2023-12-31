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        T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/766 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU
        MEVKİİ : ÇALIMLI MAHALLESİ
        PAFTA NO : -
        ADA NO : 110
        PARSEL NO : 26
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.486,22 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ASKER ERDOĞMUŞ (51421109834)
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEİAŞ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/766 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959611
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