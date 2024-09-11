T.C.

YENİCE(KARABÜK) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2019/27 Esas

İLAN

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AYTEN ANKARA, FATMA SARIBAŞ, İBRAHİM DEĞİRMENCİ, KEZBAN SARIBAŞ, MEHMET SARIBAŞ, MÜRÜVET DEĞİRMENCİLER, NECMİ SARIBAŞ, NURİ ASMACI, OSMAN DEĞİRMENCİ, ŞEVKİ SARIBAŞ, TAHİR DEĞİRMENCİ, YASİN SARIBAŞ, ZÜBEYDE ÇULLUK, ABDULLAHOĞLU KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Davalı Mustafa oğlu 10/04/1950 doğumlu Nuri Asmacı'ya tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Karabük İli, Yenice İlçesi, Abdullahoğlu Köyü, Herkeyanı-Çeşmeyanı-Evaltı-Samalıkyanı Mevkii, 117 ada, 2-1-55-6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile 1983 yılında tapu kütüğüne tescil edilen ancak maddi hata ve isim tashihi neticesinde kayıtlara geçirilmeyen 3480 m2 (ve bilirkişilerce hesap edilecek güncel hesaplama neticesi bulunacak değer) üzerindeki irtifak hakkının tesisi ve tapuya tesciline karar verilmesi talebiyle açılan davada, Ayten Ankara, Fatma Sarıbaş, Kezban Sarıbaş, Mehmet Sarıbaş, Mürüvet Değirmenciler, Necmi Sarıbaş, Şevki Sarıbaş ve Yasin Sarıbaş'ın davaya dahil edilmelerine karar verilmiş olup, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK 136. Maddesi uyarınca iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, eksik delil ve tanıklarınızı bildirebileceğiniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz TK. m. 31 uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra şahsınıza tebligat yapılmış sayılacağı hususu İHTAR olunur. 17/07/2024