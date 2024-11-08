T.C. YEŞİLOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YEŞİLOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/38 Esas



İ L A N



Mahkememize açılan iş bu davanın yargılamasında verilenara karar uyarınca, Ali ve Fatma oğlu, 10/04/1987 doğumlu, 27760344014 TC Kimlik numaralı, Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Bedirli mah/köy, 13 Cilt, 56 Hane No, 5 BSN'de nüfusa kayıtlı Gökhan Can'dan alacak veya borçlu olanların iş bu ilanın 2. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde ellerinde bulunan belgeler ile birlikte mahkememizin 2019/38 Esas sayılı dosyasına başvurmaları (bu çağrı kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanlarıda kapsar) aksi takdirde TMK'nun 621. Maddesi gereğince bu tür hak ve alacaklarını mirasçılarına karşı ileri süremeyecekleri hususu ilan olunur. 31/10/2024